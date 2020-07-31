Ростуризм пересчитал подключившихся к программе кешбэка туроператоров
К программе возврата части средств за туры по России подключились 1 100 операторов и 2 550 гостиниц. Такие цифры озвучили в пресс-службе Ростуризма. Кроме того, там отметили, что ещё более трёх с половиной тысяч заявок от гостиниц находятся на рассмотрении – они также могут быть включены в программу.
На минувшей неделе стало известно, что правительство России выделило 15 миллиардов рублей на частичную компенсацию расходов тем россиянам, которые до конца текущего года решат отдохнуть внутри страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Сумма компенсации составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от выбранного тура, отмечает РИА ФАН.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН заявил, что компенсация расходов россиян на внутренний туризм крайне поспособствует развитию этой отрасли.ле
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru