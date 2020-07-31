Ростуризм пересчитал подключившихся к программе кешбэка туроператоров

На минувшей неделе стало известно, что правительство России выделило 15 миллиардов рублей на частичную компенсацию расходов тем россиянам, которые до конца текущего года решат отдохнуть внутри страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Сумма компенсации составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от выбранного тура, отмечает РИА ФАН.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН заявил, что компенсация расходов россиян на внутренний туризм крайне поспособствует развитию этой отрасли.ле

