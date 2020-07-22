В АТОР оценили кешбэк правительства на внутренний туризм

«Это очень будет способствовать развитию внутреннего туризма и то, что программа будет действовать с августа по декабрь, позволит раздвинуть границы сезона и организовать путешествия и в новые регионы России, которые раньше были недоступны из-за дороговизны путешествий. Сейчас список уже опубликован, это 45 новых направлений, и хорошо, что среди них есть направления, куда туроператоры направляют чартерные рейсы. Это Бурятия, Хакассия, Алтай и Калининградская область», - сказал эксперт.

Он отметил, что туристы смогут получать и бронировать путешествия через официальных туроператоров, которые входят в реестр по внутреннему туризму Ростуризма или напрямую в классифицированных отелях.

Кроме того, Горин добавил, что предлагаемая скидка будет стимулировать путешествия по России.

«Очень важно, что сумма субсидий составляет 15 миллиардов рублей. Это позволит организовать доступных путешествий гораздо больше. Всё-таки скидка от 5 до 15 тысяч рублей в виде кешбэка, который получает непосредственно сам турист, будет стимулировать путешествия по всей России», - подытожил вице-президент АТОР.

Ранее НСН обратилась к экспертам, которые объяснили, почему в России не отдохнуть бюджетно, а также когда можно будет отправиться за границу.

Так, президент Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров сообщил, что отельеры взвинтили цены из-за повышенного спроса, и рассказал, когда они вернутся в меридиан, а исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, какие страны уже сейчас готовы принять российских туристов.

