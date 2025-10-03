В Британии обвинили Россию в попытках глушить военные спутники

Россия якобы регулярно пытается заглушить наземными системами военные спутники Великобритании. Об этом заявил глава британского Космического командования генерал-майор Пол Тедман в интервью местному телевидению.

«Мы наблюдаем, что Россия довольно регулярно глушит наши спутники», — указал военный.

По словам Тедмана, подобное якобы происходит еженедельно. Глава космического командования не привел никаких доказательств.

Между тем СМИ сообщили, что ученые из Китая разрабатывают способы устранения спутников связи Starlink, которые они считают космической угрозой.

