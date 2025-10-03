Додик попросил Путина не оставлять Республику Сербскую бюрократам из Брюсселя

«Я лишь попросил, чтобы президент Путин не упустил возможность на том уровне, о котором я вам говорил… чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя», — подчеркнул Додик.

По его словам, оппоненты продолжают душить республику и «не дают нормально жить».

Ранее Путин провел встречу с Додиком в Сочи. Лидеры обсудили двусторонние отношения и сложную ситуацию в республике.

