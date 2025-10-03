Додик попросил Путина не оставлять Республику Сербскую бюрократам из Брюсселя

Президент Республики Сербской Милорад Додик призвал российского президента Владимира Путина не оставлять республику «на откуп» европейским бюрократам. Об этом политик заявил RT.

Отделение и война? В Республике Сербской столкнулись интересы США и Турции

«Я лишь попросил, чтобы президент Путин не упустил возможность на том уровне, о котором я вам говорил… чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя», — подчеркнул Додик.

По его словам, оппоненты продолжают душить республику и «не дают нормально жить».

Ранее Путин провел встречу с Додиком в Сочи. Лидеры обсудили двусторонние отношения и сложную ситуацию в республике.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры