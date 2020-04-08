Роструд рассказал, за что могут уволить во время пандемии

Кроме того, увольнение возможно в случае ликвидации компании, однако работодатель должен уведомить сотрудников о грядущем увольнении за два месяца и погасить перед ними все задолженности. Также за два месяца работодатель должен уведомить об увольнении сотрудников, с которыми намерен расстаться из-за изменения штатного расписания, уточняют в Роструде.

Наконец, по закону возможно увольнение по независящим от работодателя обстоятельствам — например, в случае объявления ЧС, а также по обоюдному согласию на оговоренных условиях.

Пока ситуация на рынке труда стабильная, однако количество обращений в Роструд увеличивается на фоне объявления нерабочего периода в России до конца апреля, сообщает RT со ссылкой на замглавы ведомства Ивана Шкловеца.

