Роструд рассказал, за что могут уволить во время пандемии

Работодатель вправе уволить сотрудников по собственной инициативе только в ряде случаев, предусмотренных в законодательстве, заявили в Роструде. В частности, причиной может послужить грубое нарушение дисциплины, для работников с воспитательными функциями — аморальный поступок, для уличённых в финансовых махинациях — утрата доверия начальства, перечисляет основания «Российская газета».

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Кроме того, увольнение возможно в случае ликвидации компании, однако работодатель должен уведомить сотрудников о грядущем увольнении за два месяца и погасить перед ними все задолженности. Также за два месяца работодатель должен уведомить об увольнении сотрудников, с которыми намерен расстаться из-за изменения штатного расписания, уточняют в Роструде.

Наконец, по закону возможно увольнение по независящим от работодателя обстоятельствам — например, в случае объявления ЧС, а также по обоюдному согласию на оговоренных условиях.

Пока ситуация на рынке труда стабильная, однако количество обращений в Роструд увеличивается на фоне объявления нерабочего периода в России до конца апреля, сообщает RT со ссылкой на замглавы ведомства Ивана Шкловеца.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Мордасов
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