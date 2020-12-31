Роструд рассказал о количестве праздничных дней в 2021 году
В 2021 году россиян ожидает 30 праздничных дней. Об этом сообщили в Роструде.
Новогодние каникулы в январе продлятся с 1 по 10 января включительно.
Следующие длинные выходные связаны с Днем защитника Отечества 23 февраля. Трудовая неделя сократится до трех дней — выходные будут с 21 по 23 февраля. В марте в связи с Международным женским днем граждане будут отдыхать с 6 по 8 число.
В мае запланированы выходные праздничные дни с 1 по 3 и с 8 по 10 число.
Также россиян ждут праздники в июне и ноябре, пишет «Российская газета».
31 декабря, которое в следующем году выпадает на пятницу, объявлен выходным днем.
Ранее сообщалось, что проезд в метро Москвы в новогоднюю ночь будет бесплатным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru