Специалист дала советы работающим в новогодние праздники

Людям, которые собираются работать в новогодние праздники, важно сохранять психологический настрой и помнить о своей миссии. Советы о том, как не утратить мотивацию, работая, когда вся страна отдыхает, дала генеральный директор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова.

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По ее словам, прежде всего необходимо сформулировать для себя правильное отношение к факту своей работы в выходные. Это может быть осознание того, что его труд «помогает другим людям ощутить праздник», передает RT.

Специалист отметила, что стоит создать себе правильный настрой, например, украсить рабочее место. Также Старикова посоветовала слушать только хорошие новости, обмениваться поздравлениями с коллегами и близкими, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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