Роструд пересчитал россиян, готовых перейти на «удаленку»

Каждый десятый россиянин хотел бы перейти на удаленную работу. Об этом говорят данные опроса, проведенного на портале Роструда «Работа в России». При этом выяснилось, что почти половина респондентов, а именно 48%, готовы брать на себя большую ответственность и активно работать ради высокого заработка. В свою очередь, 7% опрошенных, напротив, согласны на небольшой доход при условии минимальной ответственности.

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что большинство его участников, 64%, не хочет сидеть без дела, и в случае отсутствия финансовых трудностей и возможности не ходить на работу ответили, что все равно будут трудиться ради удовольствия, отмечает РИА Новости.