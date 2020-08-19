Роструд пересчитал россиян, готовых перейти на «удаленку»
Каждый десятый россиянин хотел бы перейти на удаленную работу. Об этом говорят данные опроса, проведенного на портале Роструда «Работа в России». При этом выяснилось, что почти половина респондентов, а именно 48%, готовы брать на себя большую ответственность и активно работать ради высокого заработка. В свою очередь, 7% опрошенных, напротив, согласны на небольшой доход при условии минимальной ответственности.
Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что большинство его участников, 64%, не хочет сидеть без дела, и в случае отсутствия финансовых трудностей и возможности не ходить на работу ответили, что все равно будут трудиться ради удовольствия, отмечает РИА Новости.
Кстати, Верховный суд РФ разрешил жителям страны уходить с работы в день рождения пораньше. Об этом сообщает РИА Новости. Однако тут, как отмечает источник, есть одно условие – завершить рабочий день в праздник немного раньше сотрудники могут в том случае, если компании сложилась такая традиция, пишет РИА ФАН.
А ранее стало известно, что россияне назвали основные плюсы и минусы работы из дома. По данным Роструда, каждый пятый назвал неудобством работы из «домашнего офиса» то, что члены семьи отвлекают их от исполнения служебных обязанностей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru