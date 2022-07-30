Роструд перечислил причины для переноса отпуска работника

Согласование графика отпусков должно происходить не позднее чем за две недели до наступления календарного года, однако Трудовой кодекс допускает перенос отпуска. Об этом рассказали в пресс-службе Роструда.

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Как отметили в ведомстве, основания для переноса времени отдыха прописаны в статье 124 ТК: в частности, это временная нетрудоспособность работника, несвоевременный расчет отпускных, также перенести отпуск можно по соглашению сотрудника и руководства.

«Если возникает необходимость переноса отпуска, инициатором которого выступает работник, то сотруднику необходимо написать заявление на имя работодателя. Перенос отпуска также должен быть согласован с непосредственным руководителем, руководителем структурного подразделения (отдела, цеха и т.п.)», — приводит сообщение Роструда агентство «Прайм».

Работодатель может изменить время отпуска работника только с его согласия и при наличии веских оснований. Отпуск перенесут на следующий рабочий год, если временное отсутствие сотрудника может негативно сказаться на нормальном ходе работы предприятия.

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ФОТО: РИА Новости
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