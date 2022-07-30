Роструд перечислил причины для переноса отпуска работника

Как отметили в ведомстве, основания для переноса времени отдыха прописаны в статье 124 ТК: в частности, это временная нетрудоспособность работника, несвоевременный расчет отпускных, также перенести отпуск можно по соглашению сотрудника и руководства.

«Если возникает необходимость переноса отпуска, инициатором которого выступает работник, то сотруднику необходимо написать заявление на имя работодателя. Перенос отпуска также должен быть согласован с непосредственным руководителем, руководителем структурного подразделения (отдела, цеха и т.п.)», — приводит сообщение Роструда агентство «Прайм».

Работодатель может изменить время отпуска работника только с его согласия и при наличии веских оснований. Отпуск перенесут на следующий рабочий год, если временное отсутствие сотрудника может негативно сказаться на нормальном ходе работы предприятия.

