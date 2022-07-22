Володин предложил сократить отпуска депутатам и чиновникам

В сегодняшних условиях было бы правильно рассмотреть вопрос о сокращении отпусков депутатов Госдумы и чиновников до минимальных по Трудовому кодексу. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

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По его словам, для реализации предложения нужно будет подготовить поправки, в том числе и в закон о статусе депутата, уточнил спикер ГД.

Володин также напомнил, что «у политиков отпусков не бывает», подчеркнув, что нужно брать пример с президента страны Владимира Путина, который «всегда на работе».

Так, на сегодняшний день отпуск депутата Госдумы составляет 42 календарных дня, а отпуск госслужащих - до 45 дней.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинГосдумаРоссия
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