Володин предложил сократить отпуска депутатам и чиновникам

По его словам, для реализации предложения нужно будет подготовить поправки, в том числе и в закон о статусе депутата, уточнил спикер ГД.

Володин также напомнил, что «у политиков отпусков не бывает», подчеркнув, что нужно брать пример с президента страны Владимира Путина, который «всегда на работе».

Так, на сегодняшний день отпуск депутата Госдумы составляет 42 календарных дня, а отпуск госслужащих - до 45 дней.

