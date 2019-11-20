Роструд назвал способ продлить новогодние каникулы
В Роструде рассказали, как россияне могут продлить свои новогодние каникулы. В ведомстве рассказали, что отдохнуть дольше граждане могут, добавив к официальным праздникам свой отпуск, пишут Известия.
Роструд пояснил, что в соответствии с Трудовым кодексом, граждане, которые проработали на одном месте полгода, получают право на отпуск. Его можно использовать в любое время в соответствии с графиком. Если россиянин трудится у физлица или индивидуального предпринимателя, то получить отпуск можно по соглашению сторон, сообщает Ura.ru.
Таким образом, россияне могут отправиться в отпуск 9 января и продлить тем самым новогодние каникулы, пишет RT. Напомним, что в 2020 году новогодние каникулы будут сокращены. Граждане будут отдыхать с первого по восьмое января.
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