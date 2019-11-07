Москва вошла в топ-10 популярных городов России для встречи Нового года
Столица вошла в десятку самых популярных городов России для встречи Нового года. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Они выяснили, что в предстоящие новогодние каникулы наши соотечественники, в частности, планируют посетить Санкт-Петербург, Суздаль, Ярославль, Великий Устюг и Калининград. Туристы бронируют поездки на новогодних каникулах на период от 2 до 5 ночей и потратят на аренду жилья в российских городах от 1,6 до 16,3 тысяч рублей в сутки.
Эксперты подчёркивают, что дешевле всего новогодний отдых обойдется в Калининграде, дороже всего — в Петрозаводске.
Как отмечает RT, ранее в ходе опроса, проведённого сервисом OneTwoTrip, выяснилось, что почти 70% респондентов проведут новогодние праздники вне дома. Среди запланировавших поездку 24% признались, что хотят уехать только ради смены обстановки. 18% воспользуются нерабочими днями, чтобы навестить родных и близких.
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