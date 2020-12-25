Роструд напомнил россиянам по семь коротких рабочих недель в 2021 году

В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель, проинформировали в пресс-службе Роструда.

В ведомстве сообщили, что праздничное 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней - с 24 по 26 февраля. Выходными станут дни с 21 по 23 февраля. Рабочий день 22 февраля переносится на субботу 20-ое. В результате С 15 по 20 февраля будет единственная в новом году шестидневная рабочая неделя.