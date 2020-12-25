Роструд напомнил россиянам по семь коротких рабочих недель в 2021 году

В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель, проинформировали в пресс-службе Роструда.

В ведомстве сообщили, что праздничное 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней - с 24 по 26 февраля. Выходными станут дни с 21 по 23 февраля. Рабочий день 22 февраля переносится на субботу 20-ое. В результате С 15 по 20 февраля будет единственная в новом году шестидневная рабочая неделя.

В Приморском крае 31 декабря будет выходным днем

Четырехдневная рабочая неделя ждет россиян на 8 Марта, майские праздники, День России и День народного единства, пишут «Известия».

Последняя рабочая неделя 2021 года также будет четырехдневной, так как 31 декабря объявлен нерабочим днем, отмечает Ura.ru.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что бюджетные организации столицы, которые не участвуют в подготовке к праздникам, не будут работать 31 декабря. С аналогичной инициативой выступил и глава Московской области Андрей Воробьев.

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ФОТО: pixabay.com
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