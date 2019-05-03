Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Нынешняя рабочая неделя, которая предшествует празднованию Дня Победы, продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. Таким образом россияне будут отдыхать четыре дня подряд. Выходной с 23 февраля, который совпал с Днем защитника Отечества, перенесен в этом году на 10 мая, пятницу.

В Роструде добавили, что предпраздничный рабочий день – 8 мая – будет сокращен на один час.

По данным ВЦИОМ, 63% респондентов признались, что планируют провести долгие выходные дома, 35% - на даче.

Подобное времяпрепровождение в России связано с обильным застольем дома или на природе, встречей с друзьями в кафе. Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН напомнила, как вернуться к здоровому режиму питания после обильных приемов пищи.

В следующий раз длинные выходные ожидаются в ноябре. Они будут приурочены к празднованию Дня народного единства, отмечает Газета.ру.

