Диетологи не рекомендуют голодать после майских праздников

Граждане России проводят последние в этом году длинные выходные. В начале мая россияне отдыхают девять дней, разбитых тремя рабочими: с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. По данным ВЦИОМ, 63% респондентов признались, что планируют провести долгие выходные дома, 35% - на даче.

Подобное времяпрепровождение в России связано с обильным застольем дома или на природе, встречей с друзьями в кафе. Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН напомнила, как вернуться к здоровому режиму питания после обильных приемов пищи.

«Самое главное сейчас, когда человек переходит от переедания к нормальному питанию, ни в коем случае не голодать, не истязать себя жесткими диетами или сильными разгрузочными днями. Привести это может к прямо противоположному эффекту – организм будет делать еще большие «запасы» в следующие праздники. Поэтому в следующие рабочие дни очень важно есть регулярно, при этом умеренно, не переедая», - отметила врач-диетолог.