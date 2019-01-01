Диетологи не рекомендуют голодать после майских праздников
Диетологи рассказали НСН, как восстановить привычный режим питания после праздников.
Граждане России проводят последние в этом году длинные выходные. В начале мая россияне отдыхают девять дней, разбитых тремя рабочими: с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. По данным ВЦИОМ, 63% респондентов признались, что планируют провести долгие выходные дома, 35% - на даче.
Подобное времяпрепровождение в России связано с обильным застольем дома или на природе, встречей с друзьями в кафе. Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН напомнила, как вернуться к здоровому режиму питания после обильных приемов пищи.
«Самое главное сейчас, когда человек переходит от переедания к нормальному питанию, ни в коем случае не голодать, не истязать себя жесткими диетами или сильными разгрузочными днями. Привести это может к прямо противоположному эффекту – организм будет делать еще большие «запасы» в следующие праздники. Поэтому в следующие рабочие дни очень важно есть регулярно, при этом умеренно, не переедая», - отметила врач-диетолог.
Лидия Ионова дала рецепты щадящего режима питания.
«Есть умеренно поможет достаточно большое количество овощей. Начинать обед стоит с овощного супа, а ужин – с салата. Мясо птицы и рыбу стоит заменить бобовыми, чтобы разгрузить желудочно-кишечный тракт. Так как в средней полосе России еще нет сезонных овощей, на гарнир можно использовать замороженные, приготовленные с разными пряностями и травами, обладающими мощным антиоксидантным эффектом», - порекомендовала эксперт.
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