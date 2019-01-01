Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе

Кроме того, пишет RT, 30 апреля для россиян будет сокращенным рабочим днем – его продолжительность уменьшится на час.

Ранее президент Лиги шашлыка Валерий Мальцев в эфире НСН рассказал, как правильно выбирать традиционный майский шашлык. «Чтобы было вкусно и полезно, самое главное — это качество исходного продукта. Я всегда рекомендую покупать «живое» мясо на рынках, у проверенных мясников. А вот эти все «ведёрочные» шашлыки лучше не брать — это мясной полуфабрикат, от которого гораздо больше опасности получить желудочный дискомфорт, зачастую это даже опасно для здоровья», - рассказал он. Эксперт также напомнил, что самое главное на майских выходных - не переедать.

