В Лиге шашлыка раскрыли секрет хорошего мяса
НСН выяснила, какой шашлык будет безопасным для здоровья.
В Минздраве РФ рассказали россиянам о способе правильного приготовления шашлыка. По словам главного внештатного диетолога ведомства, Виктора Тутельяна, мясо должно быть «хорошо вымочено в маринаде», после чего тщательно прожарено. Для шашлыка, по его словам, лучше выбирать нежирные сорта мяса, например, баранину, передает RT. Есть приготовленный шашлык Тутельян посоветовал с большим количеством овощей и зелени, богатых клетчаткой и полезными пищевыми волокнами — они будут способствовать хорошему пищеварению. Диетолог также призвал любителей жареного на огне мяса не переедать.
Президент Лиги шашлыка Валерий Мальцев в эфире НСН согласился лишь с последним тезисом специалиста Минздрава.
«Единственное, с чем бы я согласился — не переедать. Что касается мяса, то вкусовые предпочтения жителей России абсолютно разные, не стоит ограничиваться бараниной: есть курица, говядина, телятина, свинина», — сказал он.
Самое же главное в шашлыке — это качество и свежесть самого мяса.
«Чтобы было вкусно и полезно, самое главное — это качество исходного продукта. Я всегда рекомендую покупать «живое» мясо на рынках, у проверенных мясников. А вот эти все «ведёрочные» шашлыки лучше не брать — это мясной полуфабрикат, от которого гораздо больше опасности получить желудочный дискомфорт, зачастую это даже опасно для здоровья», — рассказал глава Лиги шашлыка.
При приготовлении шашлыков Мальцев призвал соблюдать элементарные санитарные правила: мыть руки, шампуры и тарелки должны быть тщательно вымыты и протерты.
«Это очень важная культура производства шашлыка», — отметил он.
Мальцев также заявил, что в Москве разрешенных мест для приготовления шашлыков недостаточно.
«В Москве мест, заявленных как разрешенные для приготовления шашлыков, очень мало. Люди вынуждены прятаться, что-то нарушать. Если бы были оборудованные места с хорошим контролем, системой сортировки мусора, то не было бы дешевых мангалов, в которых готовят не понятно, какие шашлыки. Мест должно быть как можно больше, они должны быть под контролем самих парковых работников, экологов и санитарно-эпидемиологических служб», — добавил собеседник НСН.
Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что ведомство не будет запрещать россиянам жарить шашлыки на природе. По его словам, исключения составят только те места, где будет введен особый противопожарный режим.
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