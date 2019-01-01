В Лиге шашлыка раскрыли секрет хорошего мяса

В Минздраве РФ рассказали россиянам о способе правильного приготовления шашлыка. По словам главного внештатного диетолога ведомства, Виктора Тутельяна, мясо должно быть «хорошо вымочено в маринаде», после чего тщательно прожарено. Для шашлыка, по его словам, лучше выбирать нежирные сорта мяса, например, баранину, передает RT. Есть приготовленный шашлык Тутельян посоветовал с большим количеством овощей и зелени, богатых клетчаткой и полезными пищевыми волокнами — они будут способствовать хорошему пищеварению. Диетолог также призвал любителей жареного на огне мяса не переедать.

Президент Лиги шашлыка Валерий Мальцев в эфире НСН согласился лишь с последним тезисом специалиста Минздрава.

«Единственное, с чем бы я согласился — не переедать. Что касается мяса, то вкусовые предпочтения жителей России абсолютно разные, не стоит ограничиваться бараниной: есть курица, говядина, телятина, свинина», — сказал он.

Самое же главное в шашлыке — это качество и свежесть самого мяса.

«Чтобы было вкусно и полезно, самое главное — это качество исходного продукта. Я всегда рекомендую покупать «живое» мясо на рынках, у проверенных мясников. А вот эти все «ведёрочные» шашлыки лучше не брать — это мясной полуфабрикат, от которого гораздо больше опасности получить желудочный дискомфорт, зачастую это даже опасно для здоровья», — рассказал глава Лиги шашлыка.

При приготовлении шашлыков Мальцев призвал соблюдать элементарные санитарные правила: мыть руки, шампуры и тарелки должны быть тщательно вымыты и протерты.