Россиянам предложили альтернативу майским шашлыкам
Директор по маркетингу компании Bluefin (www.bluefin.moscow) Ольга Тараканова рассказала НСН, что блюда японской кухни могут побороться за место в меню, которое россияне составляют для майских праздников.
В преддверии майских праздников, которые москвичи, как правило, привыкли проводить в компании друзей, за городом, жителям столицы предложили блюда японской кухни в эргономичной упаковке. Прочный картон с магнитным клапаном обеспечивает безопасную транспортировку сэтов практически в любых условиях. Об этом в беседе с НСН рассказала руководитель маркетингового направления компании Bluefin.
«Это могут быть роллы, сашими или сэты. Они помещены в индивидуальную упаковку. Кроме того, в комплекте есть палочки, салфетки и приборы, которые можно взять с собой за город. Также в меню появились блюда новой японской кухни, так называемые роллы без риса. Это набирающее популярность роллы-сашими», - подчеркнула собеседница НСН.
Фото: Bluefin
Также Ольга Тараканова рассказал об идее создания сервиса, который позволяет заказать на дом премиальную дорогую японскую еду.
«Проект Bluefin принадлежит кейтеринговой компании Moscowfood, которая существует уже 15 лет. А сам сервис начал работать в конце декабря прошлого года. На его создание наших учредителей натолкнула мысль о том, что в Москве в сегменте доставки нет кухни класса премиум: заказать на дом действительно качественную дорогую японскую еду было просто негде. Кроме того, никто не возит открытые устрицы», рассказала Тараканова Ольга.
Фото: Bluefin
Жители столицы испытывают повышенный интерес к устрицам. Они всё чаще появляются в меню на корпоративных мероприятиях. Раньше было такое понятие, что устрицы можно употреблять только в месяцы, содержащие букву «р»:
«Есть такое понятие, согласно которому устрицы следует употреблять в сезон, где есть месяцы с буквой «р». Потому что потом у устриц начинается сезон размножения, и устрицы не принято употреблять в эти периоды. Но всегда есть возможности решить этот вопрос. Есть устрицы, которые выращивают на фермах, и можно заменить устрицы из морей, где становится теплая вода летом на устрицы выращенные на фермах или из других морей. В нашем меню всегда есть пять видов устриц», - подчеркнула Ольга Тараканова.
Напомним, ранее в Росрыболовстве заявили, что в Крыму через два года начнут выращивать 1 миллион устриц. Как пишет ТАСС, об этом заявил замруководителя ведомства Василий Соколов. В свою очередь, глава Росрыболовства Илья Шестаков подчеркнул, что качество устриц в Крыму, по мнению многих специалистов, лучше, чем во Франции.
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