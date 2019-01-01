Россиянам предложили альтернативу майским шашлыкам

Директор по маркетингу компании Bluefin (www.bluefin.moscow) Ольга Тараканова рассказала НСН, что блюда японской кухни могут побороться за место в меню, которое россияне составляют для майских праздников.

В преддверии майских праздников, которые москвичи, как правило, привыкли проводить в компании друзей, за городом, жителям столицы предложили блюда японской кухни в эргономичной упаковке. Прочный картон с магнитным клапаном обеспечивает безопасную транспортировку сэтов практически в любых условиях. Об этом в беседе с НСН рассказала руководитель маркетингового направления компании Bluefin.

«Это могут быть роллы, сашими или сэты. Они помещены в индивидуальную упаковку. Кроме того, в комплекте есть палочки, салфетки и приборы, которые можно взять с собой за город. Также в меню появились блюда новой японской кухни, так называемые роллы без риса. Это набирающее популярность роллы-сашими», - подчеркнула собеседница НСН.