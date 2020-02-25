Роструд напомнил о длинных выходных в марте
В марте россиян ожидают длинные выходные – с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом напоминает Роструд.
Так, понедельник, 9 марта, будет нерабочим днем, так как праздничный день выпадает на воскресенье. Таким образом, выходной переносится на начало недели, которая сокращается до четырех рабочих дней – с 10 по 13 марта.
При этом в ведомстве отмечают, что 6 марта не будет сокращенным рабочим днем, так как он не предшествует непосредственно празднику.
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае – с с 1-го по 5-е и с 9-го по 11-е число.
Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что длинные каникулы не идут россиянам на пользу, так как в прaздники люди бездельничaют, а безделье приводит к чревоугодию и злоупотреблению aлкоголем, что негaтивно скaзывaется нa здоровье нaселения стрaны и на ее экономике. В свою очередь с депутатом в эфире НСН поспорил музыкант Юрий Лоза. «Сократить, запретить! Что стоит запретить? А что стоит – организовать досуг? Ведь тут работы – пахать и пахать! Организовать досуг, сделать какие-то развлечения, поставить стадионы, устроить конкурсы, ярмарки. Развить туристический бизнес. Сколько дел впереди! На моем веку решения чиновников обычно идут в сторону запрещения. Бац – и все, росчерком пера! И делать ничего не надо. Поэтому столько сокращений и запретов», - заявил исполнитель.
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