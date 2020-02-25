Роструд напомнил о длинных выходных в марте





В марте россиян ожидают длинные выходные – с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом напоминает Роструд.

Так, понедельник, 9 марта, будет нерабочим днем, так как праздничный день выпадает на воскресенье. Таким образом, выходной переносится на начало недели, которая сокращается до четырех рабочих дней – с 10 по 13 марта.

При этом в ведомстве отмечают, что 6 марта не будет сокращенным рабочим днем, так как он не предшествует непосредственно празднику.

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае – с с 1-го по 5-е и с 9-го по 11-е число.