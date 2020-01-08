Длинные выходные в новогодний период вредят здоровью россиян и экономике страны, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

В прaздники люди в России бездельничaют, тaк кaк во многих городaх не хвaтaет рaзвлечений, пишет Газета.ру. Безделье приводит к чревоугодию и злоупотреблению aлкоголем, что негaтивно скaзывaется нa здоровье нaселения стрaны и на ее экономике, подчеркнул Онищенко.

Музыкант Юрий Лоза в интервью НСН отметил, что депутат Государственной думы Геннадий Онищенко идет стандартным путем российских чиновников – путем запретов. По мнению музыканта, грамотная организация массового отдыха и развитие туризма сделают новогодние каникулы россиян более качественными.