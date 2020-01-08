Лоза поспорил с Онищенко о сокращении новогодних каникул
Музыкант Юрий Лоза в интервью НСН объяснил, зачем Онищенко предлагает сократить новогодние каникулы россиян.
Длинные выходные в новогодний период вредят здоровью россиян и экономике страны, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.
В прaздники люди в России бездельничaют, тaк кaк во многих городaх не хвaтaет рaзвлечений, пишет Газета.ру. Безделье приводит к чревоугодию и злоупотреблению aлкоголем, что негaтивно скaзывaется нa здоровье нaселения стрaны и на ее экономике, подчеркнул Онищенко.
Музыкант Юрий Лоза в интервью НСН отметил, что депутат Государственной думы Геннадий Онищенко идет стандартным путем российских чиновников – путем запретов. По мнению музыканта, грамотная организация массового отдыха и развитие туризма сделают новогодние каникулы россиян более качественными.
«Сократить, запретить! Что стоит запретить? А что стоит – организовать досуг? Ведь тут работы – пахать и пахать! Организовать досуг, сделать какие-то развлечения, поставить стадионы, устроить конкурсы, ярмарки. Развить туристический бизнес. Сколько дел впереди! На моем веку решения чиновников обычно идут в сторону запрещения. Бац – и все, росчерком пера! И делать ничего не надо. Поэтому столько сокращений и запретов», - заявил исполнитель.
Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов пояснил в эфире НСН, почему россиян нельзя лишать длинных новогодних каникул.
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