Ростовская область на первом месте в ЮФО из-за вспышки коронавируса в психоневрологическом интернате

Всего в регионе, по данным Роспотребнадзора, число зараженных в Ростовской области за сутки выросло на 353 и составило 3 417 человек.

Таким образом, Ростовская область оказалась на первом место в Южном федеральном округе по количеству подтвержденных случаев COVID-19, согласно данным оперативного штаба по предупреждению распространения вируса в РФ.

В Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области введен карантин на 28 дней. Свыше 900 человек переведены на временную изоляцию.

