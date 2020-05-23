Ростовская область на первом месте в ЮФО из-за вспышки коронавируса в психоневрологическом интернате

Вспышка коронавируса в Ростовской области зафиксирована в Сальском психоневрологическом интернате.

«Наибольший прирост больных за сутки зафиксирован в Сальском районе, где в психоневрологическом интернате произошла вспышка заболеваемости. За сутки в Сальском районе выявлено 248 инфицированных новой коронавирусной инфекцией», - сообщает ИНТЕРФАКС_ЮГ со ссылкой на пресс-службу губернатора Ростовской области.

Резкий рост числа инфицированных объясняется закрытым типом учреждения с большим числом проживающих и тесными контактами.

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Всего в регионе, по данным Роспотребнадзора, число зараженных в Ростовской области за сутки выросло на 353 и составило 3 417 человек.

Таким образом, Ростовская область оказалась на первом место в Южном федеральном округе по количеству подтвержденных случаев COVID-19, согласно данным оперативного штаба по предупреждению распространения вируса в РФ.

В Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области введен карантин на 28 дней. Свыше 900 человек переведены на временную изоляцию.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Ростовская ОбластьКоронавирус
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