Ростовская область на первом месте в ЮФО из-за вспышки коронавируса в психоневрологическом интернате
Вспышка коронавируса в Ростовской области зафиксирована в Сальском психоневрологическом интернате.
«Наибольший прирост больных за сутки зафиксирован в Сальском районе, где в психоневрологическом интернате произошла вспышка заболеваемости. За сутки в Сальском районе выявлено 248 инфицированных новой коронавирусной инфекцией», - сообщает ИНТЕРФАКС_ЮГ со ссылкой на пресс-службу губернатора Ростовской области.
Резкий рост числа инфицированных объясняется закрытым типом учреждения с большим числом проживающих и тесными контактами.
Всего в регионе, по данным Роспотребнадзора, число зараженных в Ростовской области за сутки выросло на 353 и составило 3 417 человек.
Таким образом, Ростовская область оказалась на первом место в Южном федеральном округе по количеству подтвержденных случаев COVID-19, согласно данным оперативного штаба по предупреждению распространения вируса в РФ.
В Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области введен карантин на 28 дней. Свыше 900 человек переведены на временную изоляцию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru