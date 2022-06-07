«Ростелеком» проверяет утечку данных своих сотрудников

Отмечается, что возможность внешнего проникновения в инфраструктуру исключена. По предварительным данным, в интернете оказались имена, должности, адреса электронной почты и номера телефонов сотрудников «Ростелекома».

На причастность к инциденту проверяют одного из бывших сотрудников. В декабре 2021 года он скопировал часть внутреннего телефонного справочника.

Чаще всего персональные данные клиентов распространяют сами сотрудники компаний, но пользователи самостоятельно должны следить за тем, какие данные и куда они отправляют. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов.

