«Ростелеком» предложит россиянам платить лицом за покупки

«Ростелеком» предложит россиянам оплачивать покупки с помощью изображения своего лица, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Прототип системы планируется представить на форуме в Сочи в октябре этого года.

Издание отмечает, что первой покупкой с помощью лица станет чашка кофе, которую можно будет приобрести в рамках прототипа. Вывести функцию на широкий рынок предполагается к концу осени, пишет Ura.ru.

В АРБ призвали отказаться от обязательного сбора биометрических данных банками

Отмечается, что для оплаты с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) необходимо связать биометрические данные, в том числе изображение лица и слепок голоса, с банковской картой. Оплачивать таким образом товары и услуги можно будет стоимостью до одной тысячи рублей, а для больших трат придется ввести проверочный код.

Ранее сообщалось, что Сбербанк разработал новую технологию, с помощью которой владельцы карт банка смогут оплачивать покупки в магазинах при помощи биометрии.

Напомним, с 1 июля 2018 года банки начали собирать биометрические данные россиян в своих отделениях.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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