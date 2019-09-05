«Ростелеком» предложит россиянам платить лицом за покупки
«Ростелеком» предложит россиянам оплачивать покупки с помощью изображения своего лица, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Прототип системы планируется представить на форуме в Сочи в октябре этого года.
Издание отмечает, что первой покупкой с помощью лица станет чашка кофе, которую можно будет приобрести в рамках прототипа. Вывести функцию на широкий рынок предполагается к концу осени, пишет Ura.ru.
Отмечается, что для оплаты с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) необходимо связать биометрические данные, в том числе изображение лица и слепок голоса, с банковской картой. Оплачивать таким образом товары и услуги можно будет стоимостью до одной тысячи рублей, а для больших трат придется ввести проверочный код.
Ранее сообщалось, что Сбербанк разработал новую технологию, с помощью которой владельцы карт банка смогут оплачивать покупки в магазинах при помощи биометрии.
Напомним, с 1 июля 2018 года банки начали собирать биометрические данные россиян в своих отделениях.
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