«Ростелеком» предложит россиянам платить лицом за покупки

«Ростелеком» предложит россиянам оплачивать покупки с помощью изображения своего лица, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Прототип системы планируется представить на форуме в Сочи в октябре этого года.

Издание отмечает, что первой покупкой с помощью лица станет чашка кофе, которую можно будет приобрести в рамках прототипа. Вывести функцию на широкий рынок предполагается к концу осени, пишет Ura.ru.