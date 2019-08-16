Владельцы карт Сбербанка смогут расплачиваться отпечатком пальца и лицом
Сбербанк разработал новую технологию, с помощью которой владельцы карт банка смогут оплачивать покупки в магазинах при помощи биометрии. Об этом сообщает газета «Ведомости», которая ознакомилась с новыми условиями расчетов с торговыми точками.
Такой способ оплаты предусмотрен в магазинах, где установлены биометрические терминалы. Желающий пользоваться такой технологией должен пройти регистрацию на оборудовании магазина, которое сделает скан пальца и лица. Также пользователь должен иметь при себе карту, которую хочет привязать к оплате при помощи биометрической идентификации.
Отмечается, что услуга будет доступна для всех клиентов банка, которые согласились на обработку своих биометрических данных.
Ранее Сбербанк прокомментировал новые способы мошенничества с картами.
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