Владельцы карт Сбербанка смогут расплачиваться отпечатком пальца и лицом

Сбербанк разработал новую технологию, с помощью которой владельцы карт банка смогут оплачивать покупки в магазинах при помощи биометрии. Об этом сообщает газета «Ведомости», которая ознакомилась с новыми условиями расчетов с торговыми точками.

Назван способ уберечься от новой схемы интернет-мошенничества

Такой способ оплаты предусмотрен в магазинах, где установлены биометрические терминалы. Желающий пользоваться такой технологией должен пройти регистрацию на оборудовании магазина, которое сделает скан пальца и лица. Также пользователь должен иметь при себе карту, которую хочет привязать к оплате при помощи биометрической идентификации.

Отмечается, что услуга будет доступна для всех клиентов банка, которые согласились на обработку своих биометрических данных.

Ранее Сбербанк прокомментировал новые способы мошенничества с картами.


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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
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