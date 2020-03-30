«Ростех» разработал новый комбинезон от коронавируса
«Ростех» разработал новый противовирусный комбинезон, способный защитить его обладателя от вирусов и других биологических угроз. Как пишет РИА Новости, в госкорпорации подчеркнули, что костюмы предназначены для медиков, работников обслуживающего сектора и специализированных служб.
Новый противовирусный комбинезон можно будет купить в розничных сетях за две тысячи рублей. Об этом заявил представитель госкорпорации.
Отмечается, что костюмы сделаны из дублирующего пленочного материала и могут использоваться вместе с другими средствами индивидуальной защиты. Вес изделия – менее 500 граммов, пишет RT. Лабораторные испытания показали, что материал удерживает твёрдые частицы и надёжно защищает от химических веществ.
Между тем, ранее НСН писала, что более 30 миллионов медицинских масок поступают в оборот в России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.
«На сегодняшний день по маскам. Министерством промышленности и торговли введено в обращение большое количество масок, они поступают еще в общем количестве более 30 миллионов», - заявил министр.
В свою очередь, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН проанализировал новые рекомендации Роспотребнадзора по защите детей от COVID-19 и указал, чего в них не хватает.
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