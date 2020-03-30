«Ростех» разработал новый комбинезон от коронавируса

«Ростех» разработал новый противовирусный комбинезон, способный защитить его обладателя от вирусов и других биологических угроз. Как пишет РИА Новости, в госкорпорации подчеркнули, что костюмы предназначены для медиков, работников обслуживающего сектора и специализированных служб.

Новый противовирусный комбинезон можно будет купить в розничных сетях за две тысячи рублей. Об этом заявил представитель госкорпорации.

Отмечается, что костюмы сделаны из дублирующего пленочного материала и могут использоваться вместе с другими средствами индивидуальной защиты. Вес изделия – менее 500 граммов, пишет RT. Лабораторные испытания показали, что материал удерживает твёрдые частицы и надёжно защищает от химических веществ.