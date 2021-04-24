«Ростех» назвал сроки регистрации однофазной вакцины от коронавируса и гриппа

По словам генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова, к 2022 году корпорация планирует зарегистрировать собственную однофазную вакцину от коронавируса.

«Я надеюсь, что к концу года — в начале следующего мы сможем уже зарегистрировать», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Также глава компании отметил эффективность препарата и от гриппа.

«Вместо двух уколов можно поставить будет один», — цитирует его Газета.ru.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» , что грозит здоровью людей, которые откажутся от прививки против COVID-19.

«Даже болезнь, прошедшая в легкой форме, оставляет после себя тяжелые последствия, так называемые постковидные синдромы. Люди до полугода мучаются разными осложнениями: они плохо слышат, страдают от заболеваний сердца, печени, нарушений памяти. Это вплоть до инвалидности. Вакцина такие последствия предотвращает», - отметил он.

