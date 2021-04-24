«Ростех» назвал сроки регистрации однофазной вакцины от коронавируса и гриппа
По словам генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова, к 2022 году корпорация планирует зарегистрировать собственную однофазную вакцину от коронавируса.
«Я надеюсь, что к концу года — в начале следующего мы сможем уже зарегистрировать», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».
Также глава компании отметил эффективность препарата и от гриппа.
«Вместо двух уколов можно поставить будет один», — цитирует его Газета.ru.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» , что грозит здоровью людей, которые откажутся от прививки против COVID-19.
«Даже болезнь, прошедшая в легкой форме, оставляет после себя тяжелые последствия, так называемые постковидные синдромы. Люди до полугода мучаются разными осложнениями: они плохо слышат, страдают от заболеваний сердца, печени, нарушений памяти. Это вплоть до инвалидности. Вакцина такие последствия предотвращает», - отметил он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 828 / сут.
Умерли
108 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 254 / сут.
- «Ростех» назвал сроки регистрации однофазной вакцины от коронавируса и гриппа
- Пропавшую подлодку Индонезии обнаружили у берегов Бали
- Названо имя диктора парада Победы в Москве вместо Хорошевцева
- В России за минувшие сутки выявлены 8 828 новых фактов заражения COVID-19
- Умерла известная советская разведчица Зинаида Батраева
- Состоялись переговоры министров обороны Армении и России о реформировании армянской армии
- СМИ: Россияне могут лишиться чешского пива
- КПРФ предлагает кабмину временно освободить россиян от налогов, платы за ЖКХ и кредиты
- В Роспотребнадзоре не прогнозируют рост заболеваемости COVID из-за нерабочих дней
- Умер американские продюсер телефильмов Чарльз Фрайс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru