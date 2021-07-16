Рост заболеваемости ковидом в России связали со сменой главного штамма

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России связан со сменой доминирующего штамма, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В ВОЗ допустили утечку коронавируса из лаборатории

Он отметил, что напряженная ситуация с ковидом в мире связана со сменой разных геновариантов заболевания. Горелов подчеркнул, что подобное явления всегда сопровождается увеличением количества зараженных, сообщил телеканал «360».

Ранее гендиректор ВОЗ заявил, что третья волна пандемии коронавируса находится на раннем этапе. Он также добавил, что не исключает искусственное происхождение инфекции, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПандемияРоссияКоронавирус
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