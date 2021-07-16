Рост заболеваемости ковидом в России связали со сменой главного штамма

Он отметил, что напряженная ситуация с ковидом в мире связана со сменой разных геновариантов заболевания. Горелов подчеркнул, что подобное явления всегда сопровождается увеличением количества зараженных, сообщил телеканал «360».

Ранее гендиректор ВОЗ заявил, что третья волна пандемии коронавируса находится на раннем этапе. Он также добавил, что не исключает искусственное происхождение инфекции, пишет Газета.ру.

