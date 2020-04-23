Рост цен как путь в средневековье

Сдерживать рост цен на продукты в России не будут – в этом заверили в Минпромторге. Объяснение таково: «ввиду повышения курса валют увеличиваются затраты производителей. Учитывая, что половина домохозяйств сделала значительные запасы, искусственно сдерживать цены - это прямой путь к разорению многих производителей», - говорится в сообщении Минпромторга, на которое ссылается «Интерфакс». – «Ценовая ситуация сейчас стабильная и не вызывает беспокойства», - полагают в министерстве.

Возможно, и так. Но не для тех, чьи доходы с принятием ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом резко упали, или тех, кто из-за этого и вовсе потерял работу. Напомним недельной давности результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир» о занятости москвичей в условиях ограничительных мер: о существенном снижении своих доходов заявили 39% опрошенных жителей столицы, 32% москвичей временно перестали работать, 12% работы лишились в принципе.

Нет ничего удивительного в том, что собираемость платежей за услуги ЖКХ по стране упала до 50%, что признал в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев. Собираемость с населения упала на 30%, с предприятий и бюджетных учреждений - до 50. По данным Минстроя, общий объем задолженности в ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 трлн рублей. По словам главы ведомства, которые приводит РБК, Минстрой рассчитывает на то, что «недосбор» связан с режимом самоизоляции. По прогнозу г-на Якушева, «такого уровня собираемости, который был до режима самоизоляции и проблем с коронавирусом, не будет, он будет несколько меньше».

Полагать, что все будет, как прежде, стоит только отменить режим самоизоляции, разумеется, наивно – в этом глава Минстроя прав. Как прежде уже не будет. По итогам «коронакризиса» количество россиян, оказавшихся за чертой бедности, может вырасти еще на несколько миллионов за счет оставшихся без работы. Как уже писала НСН, первое, за что перестанут платить новые безработные и ставшие еще беднее живущие за чертой бедности, будут как раз услуги ЖКХ. Рано или поздно недоимка в этой сфере приобретет астрономические размеры, и придется либо идти на ее списание, либо на жесткие меры воздействия на неплательщиков. А таковые заключаются в основном в отключении должников.

Отключить 50% потребителей – отбросить полстраны в средневековье, к лучинам, буржуйкам и удобствам на улице. С QR-кодом, намалеванным каким-нибудь шутником на двери отхожего места.

