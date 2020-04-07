Двухлетняя рецессия ждет Россию

ВВП страны только в этом году из-за коронавируса сократится на 5-8%. А восстановление может продлиться до 2024 года. Сразу несколько сценариев, немного разнящихся в абсолютных значениях, но схожих в негативных оценках динамики экономических показателей в России, приводит РИА Новости. То, что кризис «еще заявит о себе» и к этому необходимо готовиться, признают и в Кремле, - отмечает агентство, ссылаясь на соответствующие слова пресс-секретаря главы государства.

Вот страна и готовится. Во-первых, к повышению цен на продовольственные товары, которое, как уже предупредили поставщики, в ближайшие две недели составит от пяти до двадцати процентов. Причем, подорожают товары повседневного спроса: чай, кофе, хлебобулочные изделия, макароны, которыми вынуждена питаться значительная часть небогатого населения. Во-вторых, к закрытию огромного количества предприятий малого и среднего бизнеса, которое повлечет за собой появление нескольких миллионов безработных. В-третьих, к повышению тарифов на услуги ЖКХ. Федеральная антимонопольная служба России утвердила повышение с 1 июля 2020 года оптовых цен на газ для реализации населению на 3%.

Вышеперечисленных обстоятельств достаточно для того, чтобы ввергнуть десятки миллионов россиян в нищету еще большую, чем та, в которой они пребывают сейчас. По итогам «коронакризиса» количество россиян, оказавшихся за чертой бедности, может вырасти еще на несколько миллионов за счет оставшихся без работы. Неужели в ФАС нет никого, кто бы догадался, как поведут себя люди, оказавшись перед выбором: кусок хлеба для своих детей или что-то другое?

Первое, за что перестанут платить новые безработные и ставшие еще беднее живущие за чертой бедности, будут как раз услуги ЖКХ. Тем более, в условиях милостиво введенного моратория на взимание штрафов и пеней за просрочку таких платежей. Рано или поздно недоимка в этой сфере приобретет астрономические размеры, и придется либо идти на ее списание, либо на жесткие меры воздействия на неплательщиков. А таковые заключаются в основном в отключении должников. Ну, а поскольку зажиточнее от этого бедняки не станут, то приведет это разве что к массовым незаконным врезкам.

А вот это уже куда более опасно. Попытки обойти иезуитское изобретение коммунальщиков в виде отключения неплательщиков от водоотведения (проще говоря, канализации) покажутся милой шалостью. Уже были случаи, когда находчивые должники выводили водосброс прямо на улицу, и в результате страдали не они, а их добропорядочные соседи – от невыносимой вони из-под окна. Но что это по сравнению с возможными последствиями незаконных газовых врезок (возвращаясь к 3% роста тарифов на газ)?

Об этом, по всей видимости, подумать никто не удосужился…

