Повышение цен или банкротство: Рестораторы сообщили о сокращении прибыли до 2%

Рост расходов вынуждает рестораны пересматривать ценовую политику, но постепенно, сообщил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. 


Выручка ресторанов в среднем составляет 2-3% от оборота, потому заведения не могут не поднимать цены в условиях текущей инфляции, заявил в интервью НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

«Ждем проверок!»: В отрасли назвали ресторанный бизнес самым «белым»

Московские рестораторы намерены в октябре повысить цены, сообщает Telegram-канал «Время госзакупок». Уточняется, что блюда могут вырасти на 8%, алкоголь — на 10-15%, По словам Миронова, на стоимость блюд в меню влияет цена продуктов и логистики.

«Нет такого, что все рестораторы собрались и договорились с октября поднять цены. Стоимость постоянно растет, поскольку курс доллара меняется, продукты и логистика дорожают. Рестораны так или иначе поднимают цены, но это не магазины, они не могут увеличить стоимость в один день. В основном все привязывается к изменениям меню, когда вводятся новые блюда, тогда и поднимаются цены. Стандартно меню меняется дважды в год – летом и зимой. У многих смена произойдет не в октябре, а в сентябре или в конце августа. Если что-то вдруг случается – какой-то кризис или нарушение логистики, под это также меняют меню», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, рестораны поднимают цены вынуждены.

«На сколько процентов поднимут цены – зависит от большого числа факторов. Если, допустим, мясо подорожало на 10%, а рыба на 2%, то в среднем повышение составит 5%, чтобы не шокировать потребителя. Рестораны не заинтересованы в увеличении цен, поскольку конкуренция острая. Когда-то считалось, что прибыль должна быть 15% от оборота, сейчас же у многих 2-3%. Поэтому они не могут не поднять цены, в этом случае пришлось бы прекратить свое существование», - заявил он.

Не ресторан, а харчевня: Закон о запрете иностранных слов ударит по бизнесу

В свою очередь президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров также подтвердил НСН, что подорожание меню неизбежно.

«Мы стараемся сдерживать цены, резкое повышение всегда отталкивает постоянного потребителя. Но есть инфляция, рост стоимости на все – от логистики до продуктов. Повышается стоимость рабочей силы, людей не хватает, в связи с дефицитом высококвалифицированных кадров им приходится больше платить. В каждом ресторане решения будут приниматься индивидуально. Кто-то повысит цены, кто-то нет, либо будет вводить в меню более дешевые блюда. Это коснется всех», - подытожил он

Ранее депутаты Госдумы приняли законопроект, согласно которому кафе и рестораны в России будут обязаны выдавать клиентам бумажные чеки. Кроме того, граждане получили право отказаться от получения кассовых чеков на смартфоны и электронную почту, либо поменять эти данные, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рудольф Кучеров
ТЕГИ:ЦеныРесторан

Горячие новости

Все новости

партнеры