Повышение цен или банкротство: Рестораторы сообщили о сокращении прибыли до 2%

Московские рестораторы намерены в октябре повысить цены, сообщает Telegram-канал «Время госзакупок». Уточняется, что блюда могут вырасти на 8%, алкоголь — на 10-15%, По словам Миронова, на стоимость блюд в меню влияет цена продуктов и логистики.

«Нет такого, что все рестораторы собрались и договорились с октября поднять цены. Стоимость постоянно растет, поскольку курс доллара меняется, продукты и логистика дорожают. Рестораны так или иначе поднимают цены, но это не магазины, они не могут увеличить стоимость в один день. В основном все привязывается к изменениям меню, когда вводятся новые блюда, тогда и поднимаются цены. Стандартно меню меняется дважды в год – летом и зимой. У многих смена произойдет не в октябре, а в сентябре или в конце августа. Если что-то вдруг случается – какой-то кризис или нарушение логистики, под это также меняют меню», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, рестораны поднимают цены вынуждены.

«На сколько процентов поднимут цены – зависит от большого числа факторов. Если, допустим, мясо подорожало на 10%, а рыба на 2%, то в среднем повышение составит 5%, чтобы не шокировать потребителя. Рестораны не заинтересованы в увеличении цен, поскольку конкуренция острая. Когда-то считалось, что прибыль должна быть 15% от оборота, сейчас же у многих 2-3%. Поэтому они не могут не поднять цены, в этом случае пришлось бы прекратить свое существование», - заявил он.