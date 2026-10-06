Рост посещаемости фитнес-клубов замедлился до 2%

Рост посещаемости российских фитнес-клубов в III квартале этого года замедлился до 2% по сравнению с таким же периодом 2025 года. Об этом НСН сообщила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

При этом продажи клубных карт подросли на 2,2%, а дополнительные услуги покупали больше на 6,6%. Таким образом, идет замедление основных показателей рынка по сравнению с первой половиной года, отметила Силина.

При этом, как отмечают в Национальном фитнес-сообществе, за девять месяцев 2026 года расходы фитнес индустрии выросли примерно на 29%. Больше всего выросли траты на аренду, персонал и коммунальные услуги. Средняя маржинальность бизнеса составляет 3–5%.

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Одним из основных резервов дальнейшего развития отрасли в Национальном фитнес-сообществе считают рост проникновения фитнес-услуг. На зрелых рынках этот показатель достигает 23%, тогда как в России сейчас этими услугами пользуются около 5,6% населения. В дальнейшем планируется вовлечение тех, кто сегодня вообще не пользуется фитнес-услугами. Для этого можно открывать небольшие студии, предоставлять короткие форматы тренировок, развивать корпоративные программы и детские направления.

Ранее Силина заявила НСН, что каждый двадцатый клиент систематически нарушает правила работы фитнес-клубов.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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