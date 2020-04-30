Закончились деньги. Названы причины роста популярности кредитов на самоизоляции

«Были исследования, которые говорили нам о том, что только у двух третей населения есть денежная подушка на два или более месяцев, а это значит, что есть, по меньшей мере, треть у которой финансовой подушки нет. И вряд ли это та самая треть, которая является клиентами банков. Поэтому в этом всплеске роста заявлений хоть и есть возможная реакция предвосхищения того, что деньги закончатся, но это больше актуально для банковских клиентов, чем клиентов микрофинансовых организаций. Дело в том, что банки не могут предоставлять кредиты через онлайн каналы, если ты не являешься клиентом банка», - сообщил Мехтиев.

Он также ответил на вопрос, не связан ли факт роста заявок на онлайн кредиты с тем, что у населения на самоизоляции могли быстро закончиться деньги.

«Я бы не сказал, что деньги быстро закончились, но в ситуации, когда не ясно, как долго всё это продлится, именно этим и обусловлен резкий спрос на кредитные деньги в онлайн-каналах банков. Сегодня последний день апреля и в течении двух недель уже будет понятно, что стало с доходами населения за апрель. Сейчас уже есть цифры, что они упали минимум на 11%, но это средняя температура по больнице. Поэтому, что будет точно, мы сможем обсудить не раньше 15 мая», - добавил Эльман Мехтиев.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН объяснил значение новой программы льготной ипотеки под 6,5% годовых и рассказал, что обязательства по фиинансированию этой программы берет в большей степени государство.

«Новая ипотека под 6.5% - это льготный кредит. Банкам выдается под 4%, если не ошибаюсь, чтобы они кредитовали ипотечников по низкой ставке. Банкет за счет государственных средств, которые государство выдаст банкам на реализацию этой программы. В какой-то части банкам возместят, да», - добавил он.

