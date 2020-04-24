Банкет за счет государства. В АРБ объяснили льготную ипотеку в 6,5%
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, как банкам возместят убытки из-за льготных ставок по кредитам на жилье.
В России утвердили программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. В документе, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным отмечается, что срок действия льготной ипотеки до 1 ноября 2020 года. При этом ставка сохранится на весь период выплат по кредиту.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, что обязательства по фиинансированию этой программы берет в большей степени государство.
«Новая ипотека под 6.5% - это льготный кредит. Банкам выдается под 4%, если не ошибаюсь, чтобы они кредитовали ипотечников по низкой ставке. Банкет за счет государственных средств, которые государство выдаст банкам на реализацию этой программы. В какой-то части банкам возместят, да», - добавил он.
Уточняется, что прогрaммa действует при покупке жилья в новостройке стоимостью до 8 миллионов рублей в Москве и Петербурге, a в регионaх - до 3 миллионов рублей. Минимaльный первонaчaльный взнос должен состaвлять не менее 20% от всей суммы.
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