Банкет за счет государства. В АРБ объяснили льготную ипотеку в 6,5%

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, как банкам возместят убытки из-за льготных ставок по кредитам на жилье.

В России утвердили программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. В документе, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным отмечается, что срок действия льготной ипотеки до 1 ноября 2020 года. При этом ставка сохранится на весь период выплат по кредиту.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, что обязательства по фиинансированию этой программы берет в большей степени государство.

Все-таки для банков. Льготная ипотека под 6,5% коснётся строящегося жилья

«Новая ипотека под 6.5% - это льготный кредит. Банкам выдается под 4%, если не ошибаюсь, чтобы они кредитовали ипотечников по низкой ставке. Банкет за счет государственных средств, которые государство выдаст банкам на реализацию этой программы. В какой-то части банкам возместят, да», - добавил он.

Уточняется, что прогрaммa действует при покупке жилья в новостройке стоимостью до 8 миллионов рублей в Москве и Петербурге, a в регионaх - до 3 миллионов рублей. Минимaльный первонaчaльный взнос должен состaвлять не менее 20% от всей суммы.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Ипотека
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