Банкет за счет государства. В АРБ объяснили льготную ипотеку в 6,5%

В России утвердили программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. В документе, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным отмечается, что срок действия льготной ипотеки до 1 ноября 2020 года. При этом ставка сохранится на весь период выплат по кредиту.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, что обязательства по фиинансированию этой программы берет в большей степени государство.