Клименко: Плата за VPN-трафик увеличит тарифы на 1,5-2 тысячи рублей

По словам собеседника НСН, с введением дополнительной платы за международный трафик россиянам придется платить за услуги связи на 1,5-2 тысячи рублей больше.

«Сейчас есть некое сравнение с зарубежными туристическими симками, которые у нас в стране в целом работают. Это такой зарубежный трафик для наших контролирующих органов. Стоимость 25-30 долларов. Думаю, в этом случае аналогично тем, кто захочет баловаться зарубежным трафиком, придется дополнительно платить 25-30 долларов в месяц, или по нашим деньгам 1,5-2 тысячи рублей», - сказал Клименко.

Ранее сообщалось, что в России предложили создать список разрешенных к использованию VPN-протоколов, так называемых «белых VPN». Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину подал депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По его словам, хотя ограничения мобильного трафика и сервисов вводятся по соображениям безопасности, они создают неудобства для граждан, напоминает «Радиоточка НСН».

