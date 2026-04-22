Клименко: Плата за VPN-трафик увеличит тарифы на 1,5-2 тысячи рублей
Операторы связи не будут против ограничений на бесплатное потребление международного трафика, но важно, чтобы это решение было принято государством, сказал НСН Герман Клименко.
С введением дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 Гб стоимость тарифа может вырасти для российских абонентов на 1,5-2 тысячи рублей, заявил в беседе с НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Телекомкомпании обсуждали с Минцифры возможную отсрочку введения дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 Гб в месяц на мобильных сетях, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Вступление в силу нововведения было запланировано на 1 мая 2026 года. Как уточняет издание, операторы технически не готовы взимать плату в указанные сроки из-за сложностей с настройками биллинговых систем, позволяющих в реальном времени учитывать потребление услуг интернета. Клименко допустил, что новая мера позволит операторам заработать.
«Это давняя идея разделения, чтобы российский трафик сделать безлимитным, а за зарубежный брать деньги, поскольку существуют фиксированные мощности. Если человек заходит по российским сайтам с VPN, будет хождение трафика туда-сюда, но эта причина странноватая. Мне не нравится идея введения цены за превышение, потому что это создает хороший и плохой трафик. Операторы в целом не будут возражать. Если людям ограничат трафик в 15 ГБ, операторы его будут продавать, но им выгодно, чтобы вопрос решило государство. Нужно какое-то поручение правительства или что-то еще. Трафик VPN похож на зарубежный. Сейчас цифровые платформы пытаются сами фиксировать, что посетитель пользуется VPN, и отсекать его, хотя это тоже так себе с точки зрения действующего закона. Отказать можно, но странно. Впереди нас, наверное, ждет это ограничение, но я бы оценивал это не как борьбу с VPN, а как способ для операторов дополнительно заработать денег», - объяснил он.
По словам собеседника НСН, с введением дополнительной платы за международный трафик россиянам придется платить за услуги связи на 1,5-2 тысячи рублей больше.
«Сейчас есть некое сравнение с зарубежными туристическими симками, которые у нас в стране в целом работают. Это такой зарубежный трафик для наших контролирующих органов. Стоимость 25-30 долларов. Думаю, в этом случае аналогично тем, кто захочет баловаться зарубежным трафиком, придется дополнительно платить 25-30 долларов в месяц, или по нашим деньгам 1,5-2 тысячи рублей», - сказал Клименко.
Ранее сообщалось, что в России предложили создать список разрешенных к использованию VPN-протоколов, так называемых «белых VPN». Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину подал депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По его словам, хотя ограничения мобильного трафика и сервисов вводятся по соображениям безопасности, они создают неудобства для граждан, напоминает «Радиоточка НСН».
