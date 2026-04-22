Глава ВТБ Костин рассказал о попытке мошенников его обмануть
Мошенники попытались обмануть главу ВТБ Андрея Костина. Как пишет РИА Новости, об этом сам бизнесмен рассказал в рамках бизнес-диалога с клиентами.
По его словам, ему поступил звонок с номера «очень уважаемого нашего миллиардера», которому потребовалось «срочно что-то оплатить».
Костин отметил, что когда он перезванивал с целью прояснить ситуацию, то голос отвечал ему, что занят.
«Мошенники взломали его систему и оттуда уже пытались действовать. Поэтому там и серьёзные ребята работают», - заключил он.
Ранее народная артистка РСФСР Светлана Немоляева призналась, что однажды едва не стала жертвой телефонных мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
