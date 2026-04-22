В Госдуме призвали ввести потолок зарплат в российском футболе
Потолок зарплат следует ввести в Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ). Об этом NEWS.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.
По его мнению, «в сегодняшних условиях надо жить по возможностям».
«Мы видим экономическую ситуацию, понимаем, что сейчас нас поджимают со всех сторон. Это не может не отразиться на инвестициях в спорт. Глобальные спонсоры сбежали», - сказал парламентарий.
Свищев добавил, что нужно внимательно относиться к тому, «какие зарплаты получают российские и зарубежные футболисты».
Ранее член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Роман Терюшков заявил «Радиоточке НСН», что сокращение количества легионеров практически не повлияет на ситуацию на поле, но деньги вместо развития отечественного футбола уйдут не туда.
- В Госдуме призвали ввести потолок зарплат в российском футболе
