Решено перенести введение техсбора с электроники

Введение нового технологического сбора в России на продаваемую электронику планируется перенести, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Министерства промышленности и торговли РФ Василия Шпака.

Производители электроники призвали перенести технологический сбор на 2027 год

По его словам, речь идет о переносе инициативы с 1 сентября на 1 декабря текущего года. Отмечается, что решение принято по просьбе отрасли. Шпак также указал, что технологический сбор будет взиматься со всей электроники, поступающей на российский рынок — как с импортной, так и с той, что производится на территории страны. Институт технологического сбора станет источником для инвестиций в развитие отрасли.

Россияне не перестанут меньше покупать смартфоны и ноутбуки из-за технологического сбора, а компании будут нивелировать этот «налог» акциями и скидками, рассказал НСН генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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