Налог на «нормальность»: Как технологический сбор отразится на покупателях
Денис Кусков заявил НСН, что технологический сбор - это налог на то, что человек хочет купить нормальный смартфон, а не косой и не кривой.
Россияне не перестанут меньше покупать смартфоны и ноутбуки из-за технологического сбора, а компании будут нивелировать этот «налог» акциями и скидками, рассказал НСН генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Размер технологического сбора составит 250 рублей на смартфон и 500 рублей на ноутбук, сообщает РБК со ссылкой на Минпромторг. Вносить его предлагают до момента допуска электроники к продаже, говорится в материале. При этом бизнес считает, что такая схема создаст риски для оборотного капитала компаний, и предлагает ввести оплату постфактум. Ранее было определено, что максимальная величина техсбора составит не более пяти тысяч рублей. Кусков назвал эти суммы небольшими, а сам «налог» - нелогичным.
«Конечно, 250 рублей – это не такие большие деньги при средней цене смартфона в 25 тысяч, один процент фактически. Российских товаров в этой категории нет, это псевдороссийские товары на китайском сырье. Для людей, которые привыкли покупать Samsung, Huawei, тем более Apple, эта сумма не будет критичной. Люди все равно продолжат покупать. Но здесь главный вопрос в том, для чего мы это делаем. Если бы у нас был набор своих гаджетов, которые необходимо продвигать, мы бы это поняли. А сейчас вводятся сборы, да, небольшие, но это просто профанация, потому что отечественных вариантов для покупки просто нет. Во всем важна логика, сейчас ее в этом сборе нет. По факту это налог на то, что ты хочешь купить нормальный аппарат, не косой и не кривой», - отметил он.
При этом он уверен, что сами магазины смогут сделать эти сборы незаметными для покупателей.
«Люди будут платить эти 250 рублей, на одного человека это не так много. Но в год у нас покупается 30 миллионов смартфонов, государство получит определенную сумму. Сейчас компании все равно имеют конкуренцию, предлагают те или иные акции, очереди за гаджетами нет, поэтому эти 250 рублей просто потонут в этих акциях магазинов», - заключил собеседник НСН.
Технологический сбор с импортеров и внутренних производителей призван поддержать отечественные заводы, которые не могут конкурировать с иностранной продукцией, заявил НСН доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.
Горячие новости
