Росстат зафиксировал рост бедности в стране

Число россиян, находящихся за чертой бедности, выросло по итогам первого квартала 2019 года. Об этом говорят данные Росстата.

Отмечается, что в первом квартале 2019 года число граждан с доходом ниже прожиточного минимума составило 14,3%, а именно 20,9 миллиона человек. В аналогичное время 2018 года эта цифра составляла 13,9% — 20,4 миллиона человек.