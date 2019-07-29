Росстат зафиксировал рост бедности в стране
Число россиян, находящихся за чертой бедности, выросло по итогам первого квартала 2019 года. Об этом говорят данные Росстата.
Отмечается, что в первом квартале 2019 года число граждан с доходом ниже прожиточного минимума составило 14,3%, а именно 20,9 миллиона человек. В аналогичное время 2018 года эта цифра составляла 13,9% — 20,4 миллиона человек.
Добавим, социологи объясняют рост бедности в России опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен, пишет RT.
Расчёт производился по установленной приказом Минтруда величине прожиточного минимума в 10 тысяч 753 рубля.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заверил НСН, что повышение прожиточного минимума в России не способно решить проблему бедности россиян. По его словам, несмотря на инициативу, работодатели продолжать недоплачивать гражданам.
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