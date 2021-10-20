Росстат: Всероссийская перепись населения продолжится в обычном режиме
Всероссийская перепись в период нерабочих дней будет проходить в обычном режиме, сообщает пресс-служба Росстата.
В сообщении говорится, что переписчики продолжат работать и обходить домовладения, при этом меры защиты от коронавируса будут усилены. Отмечается, что переписчики будут регулярно проходить тестирование на COVID-19.
В ведомстве напомнили, что безопаснее всего принять участие в переписи населения на портале госуслуг.
Ранее президент России Владимир Путин принял предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и объявил в стране нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru