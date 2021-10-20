Росстат: Всероссийская перепись населения продолжится в обычном режиме

Всероссийская перепись в период нерабочих дней будет проходить в обычном режиме, сообщает пресс-служба Росстата.

В сообщении говорится, что переписчики продолжат работать и обходить домовладения, при этом меры защиты от коронавируса будут усилены. Отмечается, что переписчики будут регулярно проходить тестирование на COVID-19.

В ведомстве напомнили, что безопаснее всего принять участие в переписи населения на портале госуслуг.

Ранее президент России Владимир Путин принял предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и объявил в стране нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КарантинКоронавирусПерепись НаселенияРоссия
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