Росстат: Всероссийская перепись населения продолжится в обычном режиме

Всероссийская перепись в период нерабочих дней будет проходить в обычном режиме, сообщает пресс-служба Росстата.

В сообщении говорится, что переписчики продолжат работать и обходить домовладения, при этом меры защиты от коронавируса будут усилены. Отмечается, что переписчики будут регулярно проходить тестирование на COVID-19.

В ведомстве напомнили, что безопаснее всего принять участие в переписи населения на портале госуслуг.

Ранее президент России Владимир Путин принял предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и объявил в стране нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

