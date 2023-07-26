Росстат: в России снизилась задолженность по зарплате
Суммарная задолженность по зарплате в России по данным на 1 июля составила 564,5 млн рублей, сообщает Росстат.
По данным ведомства, это на 73,8 млн рублей или на 11,6% меньше, чем показатели, зафиксированные 1 июня 2023 года.
Отмечается, что из общей суммы задолженности 158,6 млн рублей приходится на долги, образовавшиеся в текущем году, 130,5 млн рублей - на долги по итогам 2022 года, 275,4 млн рублей составляют долги за 2021 год.
В Росстате добавили, что чаще всего задолженность по зарплате фиксируется в в области здравоохранения и социальных услуг (34,9%), на обрабатывающих производствах (30,4%), а также в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений (7,8%). Меньше всего задержек - в сфере управления недвижимым имуществом (0,8%).
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что правительство России должно своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере, передаёт ОТР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru