Путин заявил о двукратном росте реальных зарплат

На совещании по экономическим вопросам он уточнил, что в апреле текущего года рост составил «более чем на 10%», подчеркнув, что «это среднее значение».

«В разных случаях, по разным секторам, в разных регионах это по-разному смотрится, но тем не менее в среднем такой рост есть и, повторю, именно в реальном выражении», - отметил глава государства.

Он добавил, что данный результат «выше ожиданий и предварительных расчётов».

Ранее Путин заявил, что необходимо своевременно индексировать зарплаты бюджетников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

