Путин заявил о двукратном росте реальных зарплат
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России впервые в 2018 года реальные заработные платы «выросли двузначными темпами», сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании по экономическим вопросам он уточнил, что в апреле текущего года рост составил «более чем на 10%», подчеркнув, что «это среднее значение».
«В разных случаях, по разным секторам, в разных регионах это по-разному смотрится, но тем не менее в среднем такой рост есть и, повторю, именно в реальном выражении», - отметил глава государства.
Он добавил, что данный результат «выше ожиданий и предварительных расчётов».
Ранее Путин заявил, что необходимо своевременно индексировать зарплаты бюджетников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru