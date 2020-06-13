Росстат: В России резко уменьшилось число браков и разводов

В России по итогам апреля статистика заключения браков оказалась в 2,5 раза больше, чем данные по числу разводов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Росстата Павла Малкова.

По сравнению с апрелем прошлого года количество разводов в нынешнем апреле сократилось на 75 процентов и составило 13,7 тысяч. В апреле 2019-го года россияне развелись 53 740 раз.

Количество браков также значительно уменьшилось. В прошедшем апреле зарегистрировано 33,7 тысяч браков, а в тот же месяц в прошлом году - свыше 56 тысяч.

Как не потерять мужа после карантина? Отказаться от бигудей и халатов

По словам Малкова, общая статистика браков и разводов уменьшилась в целом по России.

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН усомнилась в том, что изменение обстоятельств и условий развода может помешать супругам разойтись.

«Конкретно та ситуация, которая сейчас происходит в стране, никак не сократит количество разводов. То есть люди, которые хотят развестись, они все равно разведутся», — объясняет специалист.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:РоссияРосстатРазводБрак
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры