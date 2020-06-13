Росстат: В России резко уменьшилось число браков и разводов

В России по итогам апреля статистика заключения браков оказалась в 2,5 раза больше, чем данные по числу разводов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Росстата Павла Малкова.

По сравнению с апрелем прошлого года количество разводов в нынешнем апреле сократилось на 75 процентов и составило 13,7 тысяч. В апреле 2019-го года россияне развелись 53 740 раз.

Количество браков также значительно уменьшилось. В прошедшем апреле зарегистрировано 33,7 тысяч браков, а в тот же месяц в прошлом году - свыше 56 тысяч.