Как не потерять мужа после карантина? Отказаться от бигудей и халатов
Имиджмейкер-стилист в эфире НСН предложила женщинам подойти к самоизоляции творчески.
Самоизоляции и новые стрессовые обстоятельства в связи с коронавирусом могут стать испытанием для супружеских отношений, считают специалисты. Карантин уже привел к увеличению разводов в Китае. Только в городе Дачжоу с 24 февраля 300 пар подали на развод.
Имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева в эфире НСН дала свои советы женщинам, как сохранить брак на время карантина и как стоит одеваться, чтобы не разочаровать в себе мужа.
«В сложившейся ситуации с самоизоляцией, нужно воспользоваться позитивной стороной негативного события и уделить внимание своим близким, любимым людям и себе. Заняться делами, на которые всегда не хватало времени. Женщинам самое время перетряхнуть свой гардероб и попробовать из имеющихся вещей создать новые аутфиты и устроить стильную фотосессию, задействовав гардероб своего мужа. У вас будет стимул вылезти из домашней одежды, привести себя в порядок и продемонстрировать супругу себя во всей красе, подогрев тем самым к себе интерес. Ведь любой огонек, особенно в семейном очаге нужно поддерживать. Устройте фотосессию в стиле "Инь и Янь" в одном образе. Мужской стиль в женском образе по-прежнему один из главных трендов модного весеннее - летнего сезона. Задействуйте рубашку и пиджак своего мужа, лиф от раздельного купальника или красивый кружевной бюстгальтер, обувь на шпильке и объемные серьги» - предложила Тимиряева.
Имиджмейкер посоветовала женщинам отказаться от бесформенных халатов на самоизоляции и стараться поддерживать себя в ухоженном состоянии в течении всего дня.
«Сейчас писком моды - носить пиджак или жакет на голое тело не застегивая, а на запах, с ремнем. Правда пиджак не самая удобная одежда для дома, но при этом женщинам стоит отказаться от бесформенных халатов. Лучше для повседневности использовать платье - рубашку. Старайтесь поддерживать себя в ухоженном состоянии в течении всего дня, чтобы и себе нравится в зеркале и мужа радовать своей красотой. Большим подспорьем для поддержания романтики в отношениях послужит будуарный халат. Не прекращайте соблазнять своего мужа, даже если вы в браке не один год. Не даром говорится, что мужчина теряет интерес к женщине в браке, потому что, до брака он видел ее в кудрях, а в браке только в бигудях» - посоветовала имиджмейкер.
Ранее НСН сообщила, что из-за самоизоляции москвичи хотят, но не могут взять животное из приюта.
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