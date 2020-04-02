Как не потерять мужа после карантина? Отказаться от бигудей и халатов

Самоизоляции и новые стрессовые обстоятельства в связи с коронавирусом могут стать испытанием для супружеских отношений, считают специалисты. Карантин уже привел к увеличению разводов в Китае. Только в городе Дачжоу с 24 февраля 300 пар подали на развод.

Имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева в эфире НСН дала свои советы женщинам, как сохранить брак на время карантина и как стоит одеваться, чтобы не разочаровать в себе мужа.

«В сложившейся ситуации с самоизоляцией, нужно воспользоваться позитивной стороной негативного события и уделить внимание своим близким, любимым людям и себе. Заняться делами, на которые всегда не хватало времени. Женщинам самое время перетряхнуть свой гардероб и попробовать из имеющихся вещей создать новые аутфиты и устроить стильную фотосессию, задействовав гардероб своего мужа. У вас будет стимул вылезти из домашней одежды, привести себя в порядок и продемонстрировать супругу себя во всей красе, подогрев тем самым к себе интерес. Ведь любой огонек, особенно в семейном очаге нужно поддерживать. Устройте фотосессию в стиле "Инь и Янь" в одном образе. Мужской стиль в женском образе по-прежнему один из главных трендов модного весеннее - летнего сезона. Задействуйте рубашку и пиджак своего мужа, лиф от раздельного купальника или красивый кружевной бюстгальтер, обувь на шпильке и объемные серьги» - предложила Тимиряева.