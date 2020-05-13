Россияне на фоне пандемии COVID-19 стали реже разводиться
В России в первом квартале текущего года было зарегистрировано 142,6 тысячи разводов, что более чем на 5 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом, ссылаясь на Минюст, сообщает RT. При этом, в первом квартале 2020 года уменьшилось число желающих обменяться кольцами: в течение этого времени было зарегистрировано чуть более 157 тысяч браков, а это на 3,8 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, ранее Национальный родительский комитет (НРК) предложил увеличить в два раза срок для примирения супругов при разводе. Отмечалось, что это связано с напряженной психологической обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции. Волынец высказала мнение о том, что режим самоизоляции может стать причиной необдуманных разводов, пишет Газета.ру.
В свою очередь, семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН не поддержала такую инициативу, отметив, что бумажные вопросы не остановят тех, кто решил развестись. Идея, по её словам, лишь спровоцирует злость на государство из-за помех быстрее закончить общение супругов между собой.
«Конкретно та ситуация, которая сейчас происходит в стране, никак не сократит количество разводов. То есть люди, которые хотят развестись, они все равно разведутся. Сам факт подачи документов, сам факт каких-то бумажных вопросов, он никак не влияет на людей. Люди могут разъехаться, люди могут не общаться, люди могут жить в состоянии войны, при этом не менять своего решения, а только злиться на государство за то, что оно не дает им официального развода, вставляет палки в колеса», — объясняет специалист.
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