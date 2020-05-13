Россияне на фоне пандемии COVID-19 стали реже разводиться

В России в первом квартале текущего года было зарегистрировано 142,6 тысячи разводов, что более чем на 5 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом, ссылаясь на Минюст, сообщает RT. При этом, в первом квартале 2020 года уменьшилось число желающих обменяться кольцами: в течение этого времени было зарегистрировано чуть более 157 тысяч браков, а это на 3,8 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее Национальный родительский комитет (НРК) предложил увеличить в два раза срок для примирения супругов при разводе. Отмечалось, что это связано с напряженной психологической обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции. Волынец высказала мнение о том, что режим самоизоляции может стать причиной необдуманных разводов, пишет Газета.ру.