Росстат: В 2024 году население построило 69,4% жилья в России

Так, темпы роста предложений квартир и апартаментов в новостройках Москвы сократились в 42 раза за год. С апреля 2022 года по апрель 2023 года число продающихся квартир и апартаментов в столице выросло на 46,5%, а с апреля 2023 по апрель 2024 года - на 1,1%.

Ранее инженер, эксперт в сфере строительства Сергей Бакин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что цены на стройматериалы взлетят на 20% к середине лета, а на некоторые позиции еще больше.

