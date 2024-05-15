Росстат: В 2024 году население построило 69,4% жилья в России

В 2024 году население построило 69,4% жилья в России, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

С января по апрель 2024 года было введено 36,6 миллиона квадратных метров жилья, из которых 25,4 миллиона оказалось построено населением.

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Так, темпы роста предложений квартир и апартаментов в новостройках Москвы сократились в 42 раза за год. С апреля 2022 года по апрель 2023 года число продающихся квартир и апартаментов в столице выросло на 46,5%, а с апреля 2023 по апрель 2024 года - на 1,1%.

Ранее инженер, эксперт в сфере строительства Сергей Бакин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что цены на стройматериалы взлетят на 20% к середине лета, а на некоторые позиции еще больше.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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