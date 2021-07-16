Росстат узнал, у скольких семей в России нет автомобиля

Половина российских семей не имеет личного автомобиля, следует из комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом. В 2020 году 48,4% семей заявили о наличии легкового автомобиля.

Отмечается, что у половины семей (51,7%), которые обходятся без личного транспорта, просто нет на это средств. Еще 39,4% домохозяйств не могут купить автомобиль по другой причине, а 9% - при желании могут купить машину.

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При этом владельцы автомобилей чаще всего оставляются их на необорудованных стоянках (69%), 23,8% опрошенных отметили, что используют стационарные гаражи, 8,6% - специализированные стоянки.

Ранее СМИ представили результаты опроса Росстата, в соответствии с которым минимальная сумма, необходимая всем членам средней российской семьи для того, чтобы свести концы с концами, составила 60,9 тысяч рублей в месяц. Это на 2,5 тысячи рублей больше, чем два года назад.

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ФОТО: РИА Новости//Руслан Вахаев
ТЕГИ:РосстатАвтомобиль
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