Функция - приукрашивать. Экономист сравнил отчеты Росстата с реальными доходами россиян
Медианная зарплата в России сейчас чуть больше 30 тысяч рублей, на которые нормальную жизнь вести невозможно, сказал НСН Владислав Иноземцев.
Россиянам могло бы хватить для нормальной жизни в условиях пандемии зарплаты в 60 тысяч рублей в месяц, однако реальные доходы – в два раза меньше, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.
Ранее СМИ представили результаты опроса Росстата, в соответствии с которым минимальная сумма, необходимая всем членам средней российской семьи для того, чтобы свести концы с концами, составила 60,9 тысяч рублей в месяц. Это на 2,5 тысячи рублей больше, чем два года назад.
«Я думаю, что пандемия в данном случае мало что изменила. Государственная помощь отсутствует, каких-то изменений в квартплате и налогах тоже не произошло. Так что нет большой разницы – пандемия или не пандемия. Что касается суммы, которая нужна россиянам, думаю, что 60 тысяч рублей на человека - это вполне нормально в нынешней ситуации и вполне достойно в среднем по России. Однако медианная зарплата сейчас гораздо ниже, она в районе 32-33 тысяч рублей, поэтому до этой цифры идти еще достаточно долго. Средняя зарплата по стране выше, но это обеспечивается за счет сверхвысоких доходов в бизнесе и госуправлении, а медианная зарплата – это цифра, которая показывает, что половина населения получает больше, а половина меньше. Именно этот показатель обычно используется на Западе для обозначения черты бедности», - отметил Иноземцев.
При этом он назвал «приукрашиванием» данные Росстата о том, что в 2020 году финансовые затруднения испытывали 75,7% российских семей, в 2018 году - 79,5%, а в 2016 году - 84,6%.
«За последние годы мы видели несколько изменений методик Росстата, позволяющих отчитываться о лучших показателях, чем было. В данном случае функция Росстата приукрашивать ситуацию, это всем понятно. Но то, что большая часть населения испытывает трудности, это факт. На сегодняшний день, если даже смотреть по магазинам, ЖКХ, расходам на транспорт, мы понимаем, что на 30 тысяч в месяц, естественно, нормальную жизнь вести невозможно», - заключил собеседник НСН.
В соответствии с масштабным исследованием Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 год, выдержки из которого представил РБК, материальное положение россиян, которых принято относить к категории бедных, последовательно улучшается с 2016 года. Примерно четверть российских семей легко может свести концы с концами при покупке самого необходимого.
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