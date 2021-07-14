Функция - приукрашивать. Экономист сравнил отчеты Росстата с реальными доходами россиян

Россиянам могло бы хватить для нормальной жизни в условиях пандемии зарплаты в 60 тысяч рублей в месяц, однако реальные доходы – в два раза меньше, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

Ранее СМИ представили результаты опроса Росстата, в соответствии с которым минимальная сумма, необходимая всем членам средней российской семьи для того, чтобы свести концы с концами, составила 60,9 тысяч рублей в месяц. Это на 2,5 тысячи рублей больше, чем два года назад.