Росстат: Цены на алкоголь выросли на 15% за год

По данным ведомства, в прошлом году тихие вина стали дороже на 11,3%, игристые - почти на 10%, слабоалкогольные напитки - на 11%, а водка добавила лишь 5,6% к стоимости. В этом году алкоголь стал еще дороже: водка еще на 11,3% к своему ценнику., пиво и коньяк на 7% и 5,7% соответственно, а вина - на 4-4,4%.

Цена за литр составила почти 832 рубля для водки, около 185 рублей для пива и 541 и 649 рублей для игристых и тихих вин соответственно. Такой же объем коньяка можно купить за 1571 рубль.

Ранее продажи алкоголя рухнули на 15% из-за изменения цен, напоминает НСН.

