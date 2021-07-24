Росстат снова собирается перенести Всероссийскую перепись населения

Решение о переносе сроков переписи принято после рабочей дискуссии с региональными властями. Таким образом, в очной форме ВПН состоится с 15 октября по 14 ноября, а на портале «Госуслуги» - с 15 октября по 8 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

«Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала регионов к проведению переписи, для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования», — цитирует сообщение Росстата Газета.ru.

Накануне говорилось, что перепись организуют с 1 по 31 октября 2021 года

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать перенос Всероссийской переписи населения на октябрь.

