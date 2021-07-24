Росстат снова собирается перенести Всероссийскую перепись населения
На две недели позже планируется перенести Всероссийскую перепись населения (ВПН) – она пройдет с 15 октября по 14 ноября. Эти сроки указаны в проекте постановления правительства России, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Решение о переносе сроков переписи принято после рабочей дискуссии с региональными властями. Таким образом, в очной форме ВПН состоится с 15 октября по 14 ноября, а на портале «Госуслуги» - с 15 октября по 8 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.
«Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала регионов к проведению переписи, для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования», — цитирует сообщение Росстата Газета.ru.
Накануне говорилось, что перепись организуют с 1 по 31 октября 2021 года
Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать перенос Всероссийской переписи населения на октябрь.
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